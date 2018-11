POL-TUT: (Tuttlingen) Radfahrer prallt gegen Smart und wird lebensgefährlich verletzt

Tuttlingen (ots) - Am Montag ist ein 26-jähriger Radfahrer an der Kreuzung der Keltenstraße mit der Donaueschinger Straße mit einem Smart zusammengestoßen und erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen.

Der 26-Jährige war gegen 23.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Keltenstraße in Richtung der Kreuzung unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 57-jähriger Smart-Fahrer die Donaueschinger Straße in Fahrtrichtung Möhringen. Der Fahrradfahrer fuhr in die Kreuzung ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigen Autofahrer zu achten. Obwohl der Smart-Fahrer noch eine Vollbremsung einleitete und versuchte, mit seinem Auto dem Radler nach links auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß.Der Radfahrer, welcher keinen Helm trug, erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Kleinwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

