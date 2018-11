POL-TUT: (Geisingen, B 311) Eine Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden bei Abbiegeunfall

Geisingen (ots) - Am Montag ist ein VW auf der Bundesstraße 311 beim Abbiegen gegen einen Mercedes geprallt. Die 21-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 21.20 Uhr die Bundesstraße von Tuttlingen her kommend in Fartrichtung Donaueschingen. Sie wollte an der Einmündung links in Richtung Kirchen-Hausen abbiegen. Ihre Ampel zeigte "grün". Während des Abbiegevorgangs übersah sie eine 30-Jährige, die mit ihrem Mercedes zu diesem Zeitpunkt bei ebenfalls grüner Ampel in Fahrtrichtung Tuttlingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 10.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

