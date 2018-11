POL-TUT: (Aldingen) Auto streift 10-jährigen Jungen- dieser wird leicht verletzt

Aldingen (ots) - Am Montag ist ein 10-jähriger Junge gegen 16.30 Uhr beim Überqueren der Von -Stauffenberg-Straße von dem Außenspiegel eines dort fahrenden VW gestreift und leicht verletzt worden. Der Junge lief auf dem Gehweg in Richtung der Trossinger Straße. Kurz nach einer dortigen Bushaltestelle querte der Bub auf einmal die Fahrbahn. Hier fuhr zu diesem ZEitpunkt ein VW in einer Kolonne vorbei. Der 47-jährige VW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, weshalb es zu einem Streifkontakt zwischen dem Außenspiegel und dem Oberarm des Kindes kam. Der 10-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum.

