POL-TUT: (Mahlstetten, K 5900) Auto kommt ins Schleudern und dann von der Fahrbahn ab - 7000 Euro Sachschaden

Mahlstetten (ots) - Am Montag ist auf der Kreisstraße 5900, zwischen Böttingen und Mahlstetten, ein Audi A4 ins Schleudern gekommen und von der Fahrbahn abgekommen. Die 34-jährige Audi-Fahrerin war auf dem Weg von Böttingen nach Mahlstetten. Auf dem Rücksitz befand sich im einem Babysafe ein einjähriger Säugling. In einer Linkskurve brach das Heck des Wagens aus. Dann geriet der Audi ins Schleudern, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und landete daraufhin auf der rechten Fahrzeugseite in einem Gebüsch. Die beiden Insassen hatten Glück, sie blieben unverletzt. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

