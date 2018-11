POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Einbrecher schneiden Loch in Aussenwand - Tresor geknackt

Pfalzgrafenweiler (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in die TEDi-Filiale in der Dieselstraße eingebrochen und den Tresor gewaltsam geöffnet.

Die Einbrecher schnitten ein ausreichend großes Loch in eine der Wände. Durch die Öffnung schlüpften sie in den Bürobereich des Kaufhauses. Dort brachen sie den Tresor auf und entwendeten das darin liegende Bargeld. Danach stiegen sie durch das Loch wieder ins Freie und verschwanden.

Die Höhe des nicht unerheblichen Sachschadens ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell