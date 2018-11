POL-TUT: (Schömberg/B27) Eisglätte: Frau schleudert gegen Silozug

Schömberg/B27 (ots) - Am Montagnachmittag ist eine 22-jährige Frau kurz vor Schömberg auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen einen entgegenkommenden Silozug gerutscht.

Die junge Autofahrerin fuhr gegen 16.20 Uhr auf der B27 in Richtung Schömberg. In der leichten Rechtskurve kurz vor der Einmündung der Landstraße aus Richtung Deilingen-Delkofen kam sie auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern. Sie rutschte gegen einen entgegenkommenden Silozug. Nach der Kollision wurde sie nach rechts abgelenkt und fuhr die angrenzende Böschung hinunter. Auf der unter der Böschung liegenden Wiese kam der Citroen zum Stehen. Die 22-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Mit dem Sanka wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Den Schaden an dem Silozug schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst holte den demolierten Citroen ab. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell