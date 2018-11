POL-TUT: (Zollernalbkreis) Drei Einbrüche in Supermärkte

Zollernalbkreis (ots) - EDEKA Aktivmarkt Schömberg, Netto-Märkte in Dotternhausen und Geislingen - diese drei Warenhäuser sind in der Nacht zum Dienstag das Ziel von Einbrechern gewesen.

Bei EDEKA in Schömberg hebelten die Täter die Eingangstür auf und entwendeten drinnen mehrere Stangen Zigaretten. Bei Netto in Dotternhausen und Geislingen blieb es beim Versuchsdelikt. In Dotternhausen zertrümmerten die Einbrecher eine große Fensterscheibe (Schaden zirka 1000 Euro). Bei Netto in Geislingen hebelten sie, wie in Schömberg, an der Schiebetür. Gestohlen wurde nichts.

Sachdienliche Hinweise zu allen drei Taten werden vom Polizeirevier Balingen, Telefon 07433 264 0, entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell