POL-TUT: (Bräunlingen) In Gegenverkehr geschleudert

Bräunlingen (ots) - Wegen überfrierender Nässe hat am Montag, gegen 17.10 Uhr, auf der Kreisstraße 5740 ein 23-jähriger BMW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der junge Mann war von Bräunlingen in Richtung Donaueschingen unterwegs und schleuderte in einer Kurve gegen einen entgegenkommenden VW. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

