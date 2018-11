POL-TUT: (VS-Villingen) Mit Sommerreifen auf winterglatter Straße auf Gegenfahrbahn gekommen: 18.000 Euro Sachschaden und drei leichtverletzte Personen

VS-Villingen (ots) - Am Montag, gegen 17.20 Uhr, ist ein 69-jähriger Audi-Fahrer auf der Landesstraße 173 ins Schleudern geraten und mit dem Gegenverkehr kollidiert. Der 69-Jährige war von Villingen in Richtung Unterkirnach unterwegs und kam auf der winterglatten Straße ins Rutschen. Der mit Sommerreifen ausgerüstete Audi prallte in der Folge gegen einen entgegenkommenden Audi A3 einer 32-jährigen Frau. Die 32-Jährige und ihr 5-jähriges Kind mussten mit leichten Verletzungen in Klinikum eingeliefert werden. Der Unfallverursacher wurde beim Unfall leicht verletzt.

