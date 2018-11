POL-TUT: (Deißlingen, K 5555) Citroen kommt auf Gegenfahrbahn und prallt gegen Skoda- 16.000 Euro Sachschaden

Deißlingen (ots) - Am Montag ist gegen 17.15 Uhr ein Citroen auf der Kreisstraße 5555, zwischen Deißlingen und Niedereschach, auf die Gegenfahrbahn gekommen und hier gegen einen Skoda geprallt. Der 55-jährige Citroen-Fahrer war auf der Kreisstraße unterwegs von Deißlingen in Fahrtrichtung Niedereschach. Auf einer Brücke kam der Wagen mit den Reifen nach rechts auf den Seitenstreifen. Beim Versuch, den Wagen wieder auf die Fahrbahn zu lenken, übersteuerte das Fahrzeug, prallte gegen die Leitplanke und kam auf die Gegenfahrbahn. Hier fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 36-Jähriger mit seinem Skoda Richtung Deißlingen. Trotz einer Vollbremsung des Skoda-Fahrers kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell