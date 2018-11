POL-TUT: (Rottweil) Zeugen nach Diebstahl in Warenhaus gesucht

Rottweil (ots) - Nach einem Diebstahl am Montag, gegen 18.35 Uhr, in einem Warenhaus in der Stadionstraße sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Nachdem ein Mann mit einem vollbeladenen Einkaufswagen den Eingang des Geschäfts verlassen hatte ohne die Waren zu bezahlen, wurde eine Kundin stutzig und teilte dies einer Mitarbeiterin der Filiale mit. Die Angestellte folgte dem Mann daraufhin zu Fuß auf den Parkplatz. Der Unbekannte war gerade damit beschäftigt, den Rest seiner Beute in einem weißen Ford-Transit zu verstauen. Beim Erkennen der Angestellten, schob der unbekannte Dieb den Einkaufswagen in deren Richtung, setzte sich in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der Dieb wurde wie folgt beschrieben: etwa 175 Zentimeter groß, etwa 30 Jahre alt, hatte einen dunkleren Teint und schwarze, kurze Locken. Er trug einen Dreitagebart und war bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke. Der Wert der entwendeten Ware beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die Kundin, die den Vorfall der Filial- Mitarbeiterin mitteilte, sich unter der Rufnummer 0741-477-0 zu melden.

