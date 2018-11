POL-TUT: (Schörzingen) Glatteis: Renault überschlägt sich - Autofahrerin leicht verletzt

Schörzingen (ots) - Ein Renault Clio ist am Montagnachmittag auf der Landstraße zwischen Schömberg und Wellendingen in einer leichten Rechtskurve bei Glatteis von der Straße gerutscht.

Die 20-Jährige kam in der leichten Kurve auf Höhe von Schörzingen wegen ihrer in Anbetracht der Fahrbahnverhältnisse zu hohen Geschwindigket ins Rutschen. Sie verlor die Kontrolle und schlidderte nach rechts von der Fahrbahn. In der angrenzenden Böschung überschlug sich der Kleinwagen und landete wieder auf seinen Rädern. Die allein im Auto sitzende Fahrerin erlitt leichtere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

