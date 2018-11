POL-TUT: (Horb am Neckar/A81) 49-Jähriger fährt mit 1,7 Promille in die Leitplanken

Horb am Neckar/A81 (ots) - Ein 49-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn zwischen Empfingen und Horb von der Fahrbahn abgekommen und hat sich schwer verletzt.

Gegen 00.15 Uhr war der Mann in seinem Renault auf dem Weg in Richtung Stuttgart. Nicht weit von der Anschlussstelle Horb entfernt kam er nach links von der Fahrbahn ab. Die Mittelleitplanke, gegen die er stieß, lenkte seinen PKW nach rechts. Deswegen fuhr der 49-Jährige nach dieser Kollision quer über die Fahrbahn und prallte am Ende gegen die Leitplanken rechts. Dabei wurde das Auto so stark demoliert, dass die Feuerwehr den schwer verletzten Fahrer bergen musste. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte den 49-Jährigen ins Krankenhaus nach Rottweil. An dem Renault entstand Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf fast 19.000 Euro. Wie sich später herausstelle war der Verunfallte alkoholisiert. Beim Atemalkoholtest wurden kanpp über 1,7 Promille gemessen. Deswegen nahmen ihm die Unfallermittler der Verkehrspolizei den Führerschein ab.

