POL-TUT: Horb am Neckar - Fahranfänger stirbt nach Verkehrsunfall auf der B 32

Horb am Neckar (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montag um kurz vor 23.00 Uhr auf der B 32 zwischen der Autobahnanschlussstelle Horb und Horb-Nordstetten gekommen. Ein 18 Jahre alter Audi Lenker befuhr die B 32 von der Autobahnanschlussstelle Horb her kommend in Richtung Nordstetten, als er etwa in Höhe der Abzweigung nach Ahldorf bzw. Dettensee aus bislang noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn auf den unbefestigten Randstreifen geriet, übersteuerte und auf die Fahrbahn zurückschleuderte, wo er mit der Beifahrerseite gegen die Fahrzeugfront eines aus Richtung Nordstetten kommenden VW Passat prallte. Durch die Aufprallwucht wurde der 18-Jährige sofort getötet. Der 40-jährige Fahrer des VW Passats wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von 30.000 EUR. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 32 voll gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Horb und Nordstetten waren mit 22 Einsatzkräften an der Unglücksstelle. Vom Rettungsdienst waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Das Polizeipräsidium Tuttlingen hatte drei Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurden die Unfallermittlungen vom Verkehrsunfallaufnahmedienst aus Zimmern ob Rottweil übernommen (AM).

