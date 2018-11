POL-TUT: (Nusplingen) Unbekannte beschädigen Schulhoflaterne - Zeugen gesucht

Nusplingen (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat ein bisher unbekannter Täter auf dem Schulhof der Kallenbergschule eine Laterne beschädigt. Zwischen 00.15 Uhr und 7 Uhr kletterte der Unbekannte den Laternenmast hoch. Oben angekommen zerstörte er das Glasgehäuse. Die Lampenhalterung wurde dabei verbogen. Ein am Treppengeländer zum ehemaligen Jugendraum hin befestigtes Stahlrohr beschädigte der Täter erheblich. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 400 Euro.

Das Polizeirevier Albstadt sucht Zeugen, die Hinweise zur Tatklärung geben können. Wer in der Nacht zum Sonntag auf dem Schulhof Personen gesehen oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07432 955 0)

