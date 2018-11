POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) In Seniorenresidenz löst Rauchmelder aus - Feuerwehr fährt an

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am Sonntagmittag sind gegen 13.20 Uhr die Feuerwehren Zimmern, Stetten und Horgen mit insgesamt 21 Wehrleuten und 5 Fahrzeugen zu der Seniorenresidenz in die Tannstraße ausgerückt. Es wurde eine starke Rauchentwicklung im 1.Obergeschoss gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Bewohnerin in einer Pfanne Brot angeröstet hatte, welches zu dunkel wurde. Hierbei löste der Rauchmelder in ihrer Küche aus. Ein Feuer war nicht entstanden. Die Feuerwehren konnten wieder abrücken.

