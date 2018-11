POL-TUT: (Oberiflingen) Betrunkener Autofahrer landet mit zwei Promille auf dem Dach

Oberiflingen (ots) - Am Sonntag, kurz vor Mitternacht, hat ein betrunkener Autofahrer beim Abbiegen vom Aischbach in die Dießener Straße die Kontrolle über sein Auto verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen.

Der 30-Jährige bog vom Aischbach nach rechts in die Dießener Straße ab. Dabei kam er weit nach links und prallte gegen größere Gartensteine eines Privatgrundstücks. Wegen der zu hohen Geschwindigkeit hob der Renault nach der Kollision ab, drehte sich in der Luft und landete auf dem Dach. Ein Anwohner wurde durch lautes Hupen vor dem Haus auf den Kleinwagen aufmerksam. Er sah den Fahrer noch im Auto sitzen. Der Mann ging nochmals in sein Haus zurück, um eine Taschenlampe zu holen. Die Zeit bis zu seiner Rückkehr nutzte der "Bruchpilot", um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien und das Weite zu suchen. Die Polizei traf den "Sünder" kurze Zeit später zu Hause an und stellte unschwer dessen sichtbare Alkoholisierung fest. Beim freiwilligen Atemalkoholtest brachte es der 30-jährige Unfallverursacher auf knapp über zwei Promille. Logische Konsequenz waren Blutentnahme und Verlust des Führerscheins. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Renaults, der von der Polizei beschlagnahmt wurde.

