POL-TUT: (Bitz) Einbrecher versuchen Tresor zu knacken

Bitz (ots) - Bei einem Einbruch im Bitzer Osten haben unbekannte Einbrecher am Sonntag versucht, den Tresor zu knacken.

Zwischen 9 Uhr und 19.20 Uhr schafften es die Täter, in das Haus einzudringen. Wie ihnen das gelang ist bisher ungeklärt, weil Einbruchsspuren fehlen. Im Gebäude machten sich die Eindringlinge an einem Tresor zu schaffen. Dazu benutzten sie ein Brecheisen. Ihre Versuche blieben ohne Erfolg. In einem anderen Raum fanden sie eine abgeschlossene Geldkassette. Allerdings war dort nichts Stehlenswertes drin. Letztendlich nahme die Diebe etwas Bargeld aus einer Schublade und einen Laptop mit. Mehr war nicht zu holen. Wie hoch der Sachschaden ist, muß erst noch ermittelt werden.

