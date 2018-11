POL-TUT: (Spaichingen) Einbruch in Schützenhaus

Spaichingen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in das Schützenhaus ein, indem sie mit großem Kraftaufwand ein Loch in das Sicherheitsglas eines Fensters schlugen um anschließend das Fenster von innen zu öffnen. Im Thekenbereich durchwühlten die Täter mehrere Schubladen. Entwendet wurde offenbar nichts. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 1.000 Euro belaufen.

