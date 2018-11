POL-TUT: (Geisingen/Donaueschingen) 24-Jähriger flüchtete in halsbrecherischer Fahrt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Donaueschingen (ots) - Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer entzog sich am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, einer Kontrollmaßnahme des Zolls durch eine halsbrecherische Fahrt. Der Beschuldigte sollte in Geisingen kontrolliert werden. Als er dies erkannte, trat er vehement aufs Gaspedal und raste mit bis zu 200 km/h auf der Bundesstraße 31, in Richtung Donaueschingen, davon. Trotz Gegenverkehrs überholte der 24-Jährige mehrere Autos und versuchte mit einem abrupten Wendemanöver auf der Bundesstraße sich des Zugriffs zu entziehen. Schließlich konnte der Mann an der Kreuzung Raiffeisenstraße/August-Fischbach-Straße gestoppt und kontrolliert werden. Zuvor war er mit hoher Geschwindigkeit in den "Pferdekreisel" eingefahren und nahm einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt. Nur durch eine Vollbremsung konnte der andere Autofahrer einen Unfall verhindern. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, der 24-Jährige besitzt keinen Führerschein. Nach diesem rücksichtlosen und verantwortungslosen Handeln wird er wohl noch lange auf einen solchen warten müssen. Was ihn jedoch schnell ereilt, ist eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell