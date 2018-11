POL-TUT: (Rangendingen) Einbruch in Wohnhaus - Schmuck und Bargeld entwendet - Zeugen gesucht

Rangendingen (ots) - Offensichtlich nutzten Einbrecher am Samstagnachmittag, zwischen 16.00 und 18.30 Uhr, die früh einsetzende Dämmerung aus und drangen, indem sie ein Schlafzimmerfenster aufhebelten, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kreidenrain" ein. Die Täterschaft durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld sowie Schmuck. Der Diebstahlsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Schaden am Fenster beträgt circa 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge während des Tatzeitraums aber auch davor bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Hechingen, Tel. 07471/9880-0, zu melden.

