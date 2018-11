POL-TUT: (Balingen) BMW prallt in Schutzplanke - mehrere Fahrzeuge fahren in Trümmerfeld - hoher Sachschaden - Sperrung der Bundesstraße 27

Balingen (ots) - Ein 18-jähriger BMW-Fahrer wich nach eigenen Angaben am Samstagabend, gegen 20.25 Uhr, auf der Bundesstraße 27, von Bisingen in Richtung Balingen fahrend, einem Tier aus, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrere Male in die Schutzplanken. Zahlreiche größere Fahrzeugteile wurden durch die Wucht des Aufpralls vom Pkw gerissen. Drei weitere Autofahrer konnten den Trümmerteilen nicht mehr ausweichen und fuhren darüber. An allen Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Zum Teil verloren die Fahrzeuge erhebliche Mengen Öl. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bundesstraße musste für circa zwei Stunden gesperrt werden.

