POL-TUT: (Balingen) Männer geraten in Streit - 41-Jähriger schlägt mit Stein zu

Balingen (ots) - In einem Lokal im Stadtgebiet gerieten am Samstagabend zwei Männer aneinander. Die beiden wurden daraufhin der Räumlichkeit verwiesen und setzten ihren Streit im Freien fort. Schließlich soll der Ältere einen Stein genommen und mit diesem seinen 23-jährigen Kontrahenten geschlagen haben. Das Opfer erlitt eine tiefe Wunde im Bereich der Stirn. Nach dem Vorfall entfernten sich zunächst beide von der Örtlichkeit. Während der 41-jährige Beschuldigte nicht mehr zurückkehrte, bat der Geschädigte wenig später einen Gast des Lokals ihn zu Verwandten zu fahren. Auf der Fahrt dorthin stoppte eine Streife des Polizeireviers den Pkw des Helfers. Der Geschädigte wurde stark blutend auf dem Rücksitz festgestellt. Die Beamten veranlassten, dass der Mann mit einem Rettungswagen in Klinikum gebracht wurde. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an.

