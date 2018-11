POL-TUT: (Baiersbronn) Betrunkener Rollerfahrer stürzt und beschädigt geparkten Pkw - Führerschein beschlagnahmt

Baiersbronn (ots) - Ein 51-jähriger Rollerfahrer beabsichtigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Forbachstraße nach links in die Sankenbachstraße abzubiegen. Dabei stürzte der Zweiradfahrer. Der Roller rutschte noch weiter und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Bei der Überprüfung des 51-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Beschuldigte wird wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

