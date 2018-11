POL-TUT: (Denkingen) Schwelbrand - geringer Sachschaden

Denkingen (ots) - Den Feuerwehren von Denkingen und Spaichingen gelang es am Sonntagmorgen einen Schwelbrand in der Dachdämmung eines Wohnhauses in der Friedhofstraße schnell zu löschen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Zu dem Brand war es nach ersten Ermittlungen aufgrund von Dacharbeiten am Tag zuvor gekommen. Insgesamt waren circa vierzig Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

