POL-TUT: (Villingen) Streifvorgang im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer geriet am frühen Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, in der Schwenninger Straße auf die linke Fahrbahnseite und streifte einen entgegenkommenden Mazda einer 29-Jährigen. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in die Schutzplanken. Der Unfallverursacher setze seine Fahrt in Richtung Schwenningen fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW handeln, der auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Spuren konnten am Unfallort gesichert werden. Hinweise bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

