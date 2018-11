POL-TUT: (Donaueschingen) Dieb von Mitarbeiter überwältigt - Pfefferspray eingesetzt

Donaueschingen (ots) - Dem Mitarbeiter eines Sportgeschäftes in der Max-Egon-Straße gelang es am Freitagnachmittag einen Ladendieb zu überwältigen und ihn der Polizei zu überstellen. Der 31-jährige Beschuldigte hatte ein paar Turnschuhe im Wert von 120 Euro unter seiner Jacke versteckt. Dem Mitarbeiter fiel die stark ausgebeulte Jacke des Beschuldigten gleich auf. Als der Angestellte dem Mann erklärte, dass er die Polizei verständigen werde, wurde dieser zusehends aggressiver und bewegte sich in Richtung des Mitarbeiters. Dieser setzte daraufhin Pfefferspray ein. Zuvor hatte er dem 31-Jährigen mitgeteilt, dass sie im Geschäft über ein Pfefferspraygerät verfügen.

