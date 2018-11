POL-TUT: (Bad Dürrheim) Fiat Ducato prallt frontal gegen Ampelmast - Lichtzeichenanlage ausgefallen

Bad Dürrheim (ots) - Am Freitagabend, gegen 21.55 Uhr, prallte der 39-jährige Fahrer eines Fiat Ducatos auf der Bundesstraße 27, von Donaueschingen kommend, beim Abbiegen in Richtung Schwenningen, gegen einen Ampelmast. Durch den Aufprall fiel die gesamte Lichtzeichenanlage an der viel befahrenen Kreuzung aus. Der 39-Jährige erklärte, dass er auf dem Abbiegestreifen von einem Pkw rechts überholt worden sei. Er habe deshalb nach links ausweichen müssen, habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei chließlich gegen den Ampelmast geprallt. Bei dem Aufprall zog sich der Beifahrer leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Nach Angaben des 39-Jährigen handelte es sich bei dem überholenden Pkw eventuell um einen blauen Golf mit Schweizer Zulassung. Hinweise bitte an die Polizei Schwenningen, Tel. 07720/8500-0.

