POL-TUT: (Dietingen) Mercedes Sprinter fing Feuer und brannte aus - technische Ursache

Dietingen (ots) - Auf Höhe Dietingen in Fahrtrichtung Stuttgart kam es am Freitagabend, gegen 19.50 Uhr, auf der Autobahn 81, zum Vollbrand eines Mercedes Sprinters. Der 40-jährige Fahrer des Transporters bemerkte plötzlich Rauch aus dem Motorraum. Er steuerte sofort den Seitenstreifen an und stieg aus. Innerhalb kurzer Zeit stand das gesamte Fahrzeug in Flammen. Die Feuerwehr Rottweil löschte schließlich das Feuer.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell