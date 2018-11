POL-TUT: (Immendingen) Holzzaun gerammt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Immendingen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer geriet in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.40 Uhr, beim Linksabbiegen von der Schwarzwaldstraße nach links in die Amtenhausener Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Holzzaun. Anschließend flüchtete der Verursacher. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell