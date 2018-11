POL-TUT: (Dornhan) Unbekannte errichten Hindernis - Rollerfahrer fuhr in Bauzaun und stürzte - Zeugen gesucht

Dornhan (ots) - Besonders unvernünftig und verantwortungslos gingen bislang unbekannte Täter zu Werk als sie in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Betzweiler Straße, ein Hindernis errichteten, indem sie einen Bauzaun und eine Warenbarke quer über die Fahrbahn stellten. Nach Zeugenaussagen soll ein Roller-Fahrer in das Hindernis gefahren und dabei gestürzt sein. Der circa 50-jährige Mann fuhr anschließend jedoch weiter. Seine Person steht genauso wenig fest, wie die eines Autofahrers, der offenbar eine Vollbremsung machen musste um den Bauzaun nicht zu rammen. Die beiden Betroffenen sowie mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, zu melden. Unweit des Bauzauns lag außerdem eine rotfarbene Autotür auf der Fahrbahn. Von zahlreichen jungen Leuten, die in der Nähe eine Geburtstagsparty feierten, wurden vorsorglich die Personalien erhoben. Die Ermittlungen sind noch am Laufen.

