POL-TUT: (Haigerloch) Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

Haigerloch (ots) - Am Donnerstagabend, zwischen 17.15 und 17.30 Uhr, wurde ein Mercedes, der auf dem Parkplatz einer Bank in der Hohenbergstraße abgestellt war, im Bereich der Fahrertüre erheblich beschädigt. Vermutlich wurde das Fahrzeug von einem aus- oder einparkenden Fahrzeug-Führer touchiert. Hinweise bitte an den Polizeiposten Haigerloch, Tel. 07474/95008-0.

