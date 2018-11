POL-TUT: (Tuttlingen) Heftiger Auffahrunfall - Verursacher macht technische Mängel geltend - Auto sichergestellt

Tuttlingen (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 18.50 Uhr, kam es auf der Bundessstraße 14, auf Höhe der Auffahrt "Jungen Steigle" zu einem heftigen Auffahrunfall. Der Fahrer eines Fords Mondeo, in Richtung "Kreuzstraßentunnel" unterwegs, fuhr wuchtig in das Heck eines Renault, dessen Fahrer verkehrsbedingt angehalten hatteum Fahrzeugen von der besagten Auffahrt das Einfädeln in die Bundesstraße zu ermöglichen. Der 48-jährige Ford-Fahrer erklärte, dass die Bremse an seinem Fahrzeug keine Wirkung gezeigt hätte. Der Pkw wurde deshalb sichergestellt und wird von einem Sachverständigen untersucht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Beifahrerin im gerammten Renault zog sich Verletzungen zu.

