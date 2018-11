POL-TUT: (Geisingen, Kirchen-Hausen) Benzindiebstahl an Tankstelle

Geisingen (ots) - Bereits am Mittwochabend kam es an der Shell-Tankstelle in der Bodenseestraße zu einem dreisten Diebstahl von Benzin. Ein Mann ging in Begleitung eines Kindes zunächst auf die Toilette. Anschließend begab sich der Unbekannte zu einem an der Zapfsäule 1 bereitgestellten großen Kanister (35 Liter) und füllte diesen. Danach verschwand der Beschuldigte samt Kind hinter dem Tankstellengebäude. Die Diebstahlshandlung wurde zunächst nicht bemerkt. Erst bei Auswertung der Aufzeichnungen wurden die Mitarbeiter auf den Vorgang aufmerksam. Der unbekannte Täter ist circa 30 bis 35 Jahre alt, sehr schlank und etwa 170 bis 175 cm groß. Er trug einen dezenten Vollbart und war in Begleitung eines circa 8-jährigen Jungen mit dunklen kurzen Haaren.

