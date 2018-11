POL-TUT: (Rottweil) Dieselkraftstoff entwendet - Zeugen gesucht

Rottweil (ots) - Aus den Tanks mehrerer Firmenfahrzeuge, welche in der Rheinwaldstraße abgestellt waren, entwendeten bislang unbekannte Täter, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, circa 500 Liter Dieselkraftstoff. Die Täterschaft brach dabei die Tankdeckel auf. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

