POL-TUT: (Fridingen a.d.D.) Lkw-Fahrer flüchtet nach Streifvorgang - 51-Jähriger ohne Fahrerlaubnis

Fridingen (ots) - Der 51-jährige Fahrer eines Lkws streifte am Freitagvormittag, gegen 09.20 Uhr, auf der Landstraße 277, von Bergsteig in Richtung Fridingen fahrend, einen an der dortigen Baustellen-Ampel wartenden Lkw. Durch den Anstoß wurde der Außenspiegel des wartenden Lkws vollkommen beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Eine aufmerksame Autofahrerin konnte sich jedoch das Kennzeichen des flüchtigen Lkws merken und meldete dies der Polizei. Die Beamten konnten den 51-Jährigen ermitteln und überprüften dessen Papiere. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Lkw ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

