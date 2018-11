POL-TUT: (Villingen) Versuchter Firmeneinbruch - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 02.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Werner-von-Siemens-Straße, an einem Firmengebäude die Rollläden eines Fensters abzuschrauben um anschließend in das Gebäude einzubrechen. Als die Täter von einem Zeugen gestört wurden, flüchteten sie. Werkzeug ließen sie am Tatort zurück. Wer verdächtigte Personen oder Fahrzeuge bemerkte, wird gebeten dies der Polizei Villingen, Tel. 07221/601-0, mitzuteilen.

