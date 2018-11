POL-TUT: (Erlaheim) Einbrecher durchsuchen Wohnhaus

Erlaheim (ots) - Am Donnerstag sind im Erlaheimer Osten unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingedrungen.

Zwischen 6.45 Uhr und 21.55 Uhr verschafften sie sich auf bisher nicht erkennbare Art und Weise Zutritt in das Wohnhaus. Einen Schaden richteten sie dabei nicht an. Im Gebäude durchsuchten sie alle Räume und schauten in sämtliche Schränke. Sie fanden eine Münzsammlung von unbekanntem Wert. Ob weitere Gegenstände gestohlen worden sind, muss erst noch geklärt werden.

