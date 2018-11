POL-TUT: (Hechingen) Unfallflucht in der Kantstraße - Zeugen gesucht

Hechingen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Kantstraße ist ein Seat Ibiza erheblich beschädigt worden. Der oder die Schuldige ist abgehauen.

Der betroffene PKW stand am Donnerstag, zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Ecke Kantstraße/Kohlbrunnenweg. Vermutlich stieß der oder die Verantwortliche beim rückwärts Ausparken gegen das stehende Auto und fuhr dann weg. An dem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen der Fahrerflucht. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07471 9880 0 entgegen genommen.

