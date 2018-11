POL-TUT: (Freudenstadt) Kleiner Brand in Kinderhort - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Freudenstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag hat es in einem Kinderhort in der Freudenstädter Innenstadt kurz gebrannt.

Der Brand wurde gegen 14 Uhr als "unklare Rauchentwicklung" bei der Leitstelle gemeldet. Deswegen rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 14 Löschkräften in die Alfredstraße aus. Die Feuerwehr stellte fest, dass eine Herdplatte eingeschaltet und darauf liegendes Papier dadurch in Brand geraten war. Das Feuer war bereits wieder erloschen. Wer den Herd aus welchem Grund einschaltete, kann bisher nur vermutet werden. Dass es eines der dort betreuten Kinder war, ist nicht auszuschließen. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Ein Sachschaden entstand nicht.

