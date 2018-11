POL-TUT: (Freudenstadt) Auffahrunfall an der Auffahrt zur B294 - Skoda mit Totalschaden

Freudenstadt (ots) - An der Auffahrt von der Schwarzwaldstraße zur B294 sind am Donnerstagmorgen zwei Personenkraftwagen aufeinander gefahren.

Gegen 9.20 Uhr musste eine Autofahrerin an der Abzweigung zur B294 mit ihrem Fiat verkehrsbedingt bremsen. Ihre Nachfolgerin, unterwegs in einem Skoda, erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision entstand an dem Skoda Totalschaden. Der Schaden an dem Fiat war deutlich geringer. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf zirka 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

