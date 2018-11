POL-TUT: (Aldingen-Neuhaus)Bei Arbeitsunfall in Firma wird 29-Jähriger schwer verletzt

Aldingen-Neuhaus (ots) - Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Neuhaus ist am Donnerstag, gegen 23.10 Uhr, ein 29-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Mann, welcher bei einer Reinigungsfirma angestellt ist, war mit der Reinigung einer Maschine beschäftigt. Hierbei musste der 29-Jährige gemeinsam mit einem Kollegen zunächst einen Vorsatzfüllwagen mit einem Kran anheben. Während der Reinigung der Maschine löste sich aus nicht bekannten Gründen der Wagen und klemmte die Füße des 29-jährigen ein. Ein hinzugeeilter Kollege kam zu Hilfe und hob den Vorsatzfüllwagen mit dem Kran wieder an, um den Verletzten befreien zu können. Der 29-Jährige kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik nach Rottweil.

