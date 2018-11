POL-TUT: (Trossingen)Autofahrer übersieht Fahrrad: 22-jähriger verletzt sich leicht

Trossingen (ots) - Am Mittwoch hat gegen 16 Uhr ein 21-jähriger Skoda-Fahrer beim Rückwärtsfahren in der Bahnhofstraße einen Fahrradfahrer übersehen. Ein 22-jähriger Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den Gehweg der Bahnhofstraße. In diesem Moment fuhr ein 21-jähriger rpückwärts aus einer Hofeinfahrt. Der Autofahrer übersah den Radfahrer und stieß mit dem Heck gegen das Fahrrad. Hierdurch wurde der 22-jährige Radfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

