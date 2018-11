POL-TUT: (Tuttlingen) Bei Kollision zwischen Rettungswagen und Mercedes werden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt: Mindestens 62.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots) - Am Donnerstag ist gegen 11 Uhr der Kreuzung der Oberen Hauptstraße mit der Möhringer Straße zu einer Kollision eines Rettungswagens mit einem Mercedes gekommen. Die 19-jährige Fahrerin des Rettungswagens befand sich gemeinsam mit ihren 31- und 19-jährigen Kollegen auf einer Einsatzfahrt zu einem medizinischen Notfall. Sie befuhr die Möhringer Straße in Richtung der Katharinenstraße. Das blaue Blinklicht und das Martinshorn waren eingeschaltet. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer wollte die Kreuzung bei Grünlicht von der Oberen Hauptstraße in Richtung der Stockacher Straße geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusamenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei prallte der Rettungswagen frontal gegen das Fahrzeugheck des Mercedes GLA. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Lichtzeichenmast geschleudert, welcher hierbei umknickte. Durch den Zusammenstoß wurde der 56-jährige Mercedes-Fahrer schwer, die drei Insassen des Rettungswagens leicht verletzt. Der Autofahrer sowie die Fahrerin des Rettungswagens kamen zur Behandlung ihrer Verletzungen in das Krankenhaus nach Tuttlingen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 62.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell