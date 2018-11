POL-TUT: (Kichen-Hausen) Polizei sucht Zeugen nach einer Nötigung im Straßenverkehr beim Immensitz

Kirchen-Hausen (ots) - Nach einer Nötigung im Straßenverkehr am Dienstag, gegen 19.30 Uhr, auf der Landstraße 191, im Bereich des Immensitzes, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 27-jähriger Opel-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Landstraße 191 von Geisingen in Richtung Kirchen-Hausen. Auf Höhe des Hofs Immensitz wurde der Opel von einem roten VW-Polo überholt. Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren Überhol- und Ausbremsmannövern des bislang unbekannten VW-Polo-Fahrers. Bei einem der Bremsmannöver seitens des Polo-Fahrers musste der Opel-Fahrer auf die Gegenfahrbahn ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 27-Jährige erstattete in der Folge eine Anzeige bei der Polizei gegen den VW-Fahrer. Der Polo-Fahrer wurde wie folgt beschrieben: Zwischen 25 und 35 Jahre alt, hellere Haut und dunkle Haare. Das Polizeirevier Tuttlingen (07461-941-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

