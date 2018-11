POL-TUT: (Bisingen) Auffahrunfall in der Heidelbergstraße - zwei Frauen leicht verletzt

Bisingen (ots) - Am Mittwochnachmittag sind in der Heidelbergstraße, in Höhe der Heidelberg-Apotheke, zwei PKWs aufeinander gefahren.

Gegen 14.40 Uhr wollte der Fahrer eines Audis nach links auf den Parkplatz vor dem Orient-Imbiss abbiegen. Weil Gegenverkehr kam, musste er anhalten. Der Fahrer des nachfolgenden VWs bemerkte das zu spät und fuhr dem Audi ins Heck. Die Unfallverursacherin und die Beifahrerin im VW (17) erlitten leichte Verletzungen. Beide Frauen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. An den zwei beteiligten Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

