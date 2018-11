POL-TUT: (Trossingen) Kind auf Fahrrad übersieht Auto und verletzt sich leicht

Trossingen (ots) - Am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, hat ein 11-jähriges Junge in der Bahnhofstraße einen VW Caravelle übersehen und ist gegen das Fahrzeug gefahren. Der Junge befuhr den linken Gehweg auf der Bahnhofstraße in Richtung des Dr-Ernst-Hohner Konzerthauses. Eine 38-jährige Autofahrerin hielt zu diesem Zeitpunkt an der Haltelinie der Jahnstraße an, um in die Bahnhofstraße abbiegen zu können. Der 11-Jährige konnte sein Fahrrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und versuchte an der Front des wartenden VWs vorbei zu fahren. Hierbei streifte der Junge den VW an der Stoßstange und verletzte sich hierbei leicht. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell