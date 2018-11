POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald) Wohnungseinbruch

Triberg im Schwarzwald (ots) - Am Mittwoch hat sich in der Zeit zwischen, 7.30 Uhr und 12.30 Uhr, ein unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus "Im Hoflehen" Zutritt zu einer Wohnung verschafft. Der Eindringling knackte das Türschloss und durchstöberte anschließend die gesamte Wohnung. Über gestohlene Sachen liegen noch keine Informationen vor. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

