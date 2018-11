POL-TUT: (Niedereschach) Vorfahrt nicht beachtet

Niedereschach (ots) - Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 19.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch, gegen 15 Uhr, auf der Niedereschacher Straße. Ein 22-jähriger Lenker eines Kastenwagens war auf der Klosterhofstraße in Richtung Schabenhausen unterwegs. Der 22-Jährige fuhr anschließend auf die Niedereschacher Straße ein, ohne auf den Verkehr zu achten. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigen Renault Twingo einer 60-jährigen Frau. Die 60-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden.

