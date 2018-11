POL-TUT: (Dotternhausen) Unbekannter schanzt über Verkehrsinsel - Zeugen gesucht

Dotternhausen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag ist ein bisher unbekannter Autofahrer beim Abbiegen von der B27 in Richtung Roßwangen von der Fahrbahn abgekommen und über die dortige Verkehrsinsel geschanzt.

Der oder die Unbekannte bog irgendwann zwischen 23.30 Uhr und 4.35 Uhr an der "LIDL-Kreuzung" nach rechts auf die L442 in Richtung Roßwangen ab. Vermutlich war das Tempo zu hoch, was dazu führte, dass der Wagen weit nach links getrieben wurde. Dort stand eine Verkehrsinsel im Weg, über die der PKW schanzte und ein Verkehrszeichen überfuhr. Danach machte sich der oder die Schuldige aus dem Staub.

Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer 07433 264 0 melden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell